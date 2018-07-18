Алексей Шевченко: Фонсека – первый мой тренер, который так грамотно объясняет тактические моменты

Новичок Шахтера, голкипер Алексей Шевченко поделился впечатлениями от перехода в новый клуб.

"Мне очень интересно и приятно работать под руководством Паулу Фонсеки. Впервые сталкиваюсь с тренером, так грамотно объясняет тактические моменты.

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Футбол придуман давно, но Паулу постоянно его развивает. За очень короткое время я уже узнал много нового. Что касается Лиги чемпионов, то уверен в одном: кто бы ни попался на жеребьевке, нас ждет хорошая группа. В этом турнире слабых соперников не бывает, и я надеюсь, что мы покажем достойную игру", – цитирует Шевченко официальный сайт Шахтера.