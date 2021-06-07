"Для меня это загадка, если честно. Не знаю, возможно, не подходят под его видение футбола. Я сам себе не могу ответить на этот вопрос. Хотя я считаю, что несколько людей можно было вызвать, хотя бы на первый сбор. Чтобы ребята понимали, что не зря весь год работали и добавились каких-то результатов.

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Кто заслужил вызов? Владислав Кочергин. За него было немного обидно. Парень в хорошей форме, стабильно отыграл два сезона под руководством Скрипника, почти всегда был игроком основного состав. Думаю, он это заслужил.

Наверное, еще Владлена Юрченко можно было вызвать. Я не говорю сразу брать на чемпионат Европы, но хотя бы просто дать проникнуться атмосферной сборной, дать понять, что за ними следили. Дать понять другим игрокам, что в сборную можно попасть не только из Динамо и Шахтера", – цитирует Никиту БФ.

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