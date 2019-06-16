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Nike удивил необычным сочетанием цветов для официального мяча АПЛ сезона 2019/20

15:28 198 Читати українською
Nike удивил необычным сочетанием цветов для официального мяча АПЛ сезона 2019/20
Давид Силва со старым образцом / Reuters

Производитель спортивной экипировки подготовил новый мяч для английского чемпионата.

Фотографии обновки опубликовал в своем твиттере Sky Sports.

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Мяч существенно изменил свой дизайн по сравнению с нынешним экземпляром. На кожаном появились новые линии, а главное – неожиданное сочетание розового, черного и серого цветов.

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Новая модель получила название Merlin. Поклонники АПЛ смогут увидеть произведение американского гиганта спортивной индустрии уже в первом матче сезона между Ливерпулем и Норвичем.

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Теги
Англия АПЛ Футбольный мяч Nike
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