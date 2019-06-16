Nike удивил необычным сочетанием цветов для официального мяча АПЛ сезона 2019/20

Производитель спортивной экипировки подготовил новый мяч для английского чемпионата.

Фотографии обновки опубликовал в своем твиттере Sky Sports.

Ливерпуль представил выездную форму на новый сезон – строгая классика от триумфаторов Лиги чемпионов

Мяч существенно изменил свой дизайн по сравнению с нынешним экземпляром. На кожаном появились новые линии, а главное – неожиданное сочетание розового, черного и серого цветов.

Лестер представил гламурную форму на следующий сезон

Новая модель получила название Merlin. Поклонники АПЛ смогут увидеть произведение американского гиганта спортивной индустрии уже в первом матче сезона между Ливерпулем и Норвичем.