Nike поздравил Шахтер с очередным "золотым дублем"

Известный бренд Nike не оставил без внимания завоевание золотых медалей чемпионата Украины донецким Шахтером.

Свои поздравления бренд опубликовал в официальном сообществе "Nike+ Kyiv" в Фейсбуке.

Песни, танцы и литры шампанского – как Шахтер праздновал чемпионский титул

Напомним, Шахтер в матче 29-го тура УПЛ минимально обыграл Зарю и за три тура до окончания первенства стал чемпионом Украины.