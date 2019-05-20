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Nike поздравил Шахтер с очередным "золотым дублем"

20 мая 10:48 57 Читати українською
Nike поздравил Шахтер с очередным "золотым дублем"

Известный бренд Nike не оставил без внимания завоевание золотых медалей чемпионата Украины донецким Шахтером.

Свои поздравления бренд опубликовал в официальном сообществе "Nike+ Kyiv" в Фейсбуке.

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Напомним, Шахтер в матче 29-го тура УПЛ минимально обыграл Зарю и за три тура до окончания первенства стал чемпионом Украины.

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