Nike помогает людям сохранять мотивацию и вдохновляет тренироваться дома

Nike предоставляет всем атлетам цифровые технологии, которые помогут оставаться активными и позволят тренироваться дома.

Сегодня 7,8 миллиардов атлетов (спортсменов и любителей) остались вне игры и лишены возможности полноценно тренироваться, поэтому Nike призывает каждого играть за весь мир, находясь дома.

Nike поддерживает ограничения в социальной жизни, связанные с коронавирусом, и предоставляет цифровые ресурсы для тренировок в помещении, призванные сделать спорт повседневной привычкой.

1. Поддержка – цифровая библиотека тренировок и других полезных ресурсов.

Цифровая экосистема Nike – включая приложения Nike App, NTC, NRC, социальные сети, nike.com – полна бесплатных тренировок и полезных рекомендаций, которые помогут достичь любых целей.

В бесплатном приложении NTC (Nike Training Club) есть более 185 тренировок продолжительностью от 15 до 60 минут. Они охватывают упражнения для работы с собственным весом, занятия йогой, комплексные тренировки (например, пресс, руки и ягодицы) и тренировки с оборудованием для всех уровней подготовки. Заниматься можно в любом месте и в любое время.

2. Соревнование – виртуальный фитнес-челлендж Nike Living Room Cup (Кубок гостиной).

Living Room Cup дает возможность всем посоревноваться с профессиональными спортсменами Nike, такими как Криштиану Роналду, Джаннис Антетоконмпо, Килиан Мбапе и другими. Каждый желающий может принять вызов от своего кумира, выполнить несложное упражнение и поделиться своими результатами в Instagram, используя хештеги #playinside и #thelivingroomcup.

Следить за ходом соревнований можно в профиле Instagram @nike, где каждое воскресенье новый спортсмен бросает свой вызов.

3. Вдохновение – известный и отмеченный наградами подкаст TRAINED.

Подкаст TRAINED посвящен самым актуальным темам целостного фитнеса, которые помогут вам стать лучшим тренером или спортсменом, как на ментальном уровне, так и физическом. Во время бесед с лучшими спортсменами, такими как Леброн Джеймс, и экспертами разных отраслей, вы откроете для себя последние инновации, идеи и тенденции, влияющие на мир обучения и улучшения результатов в спорте.

4. Сообщество – онлайн-тренировки под руководством лучших тренеров и атлетов Nike.

Хоть мы не можем быть вместе физически, мы продолжаем тренироваться и остаемся вместе в онлайн пространстве. Для поддержки физической формы в условиях карантина, Nike Training Club в Украине предлагает ежедневные онлайн-тренировки по разнообразным направлениям – функциональные упражнения, йога, бег. Тренировки проходят под руководством лучших тренеров Nike, а также топовых украинских спортсменов, таких как Юлия Левченко, Марина Бех-Романчук, Ольга Харлан и других. Тренировки подходят для всех уровней физической подготовки и не требуют дополнительного оборудования.

Следить за расписанием тренировок можно в группе Facebook: Nike+ Kyiv.