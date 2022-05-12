Известный производитель одежды больше не будет поставлять форму для "флагмана российского футбола".

Компания Nike сообщила о прекращении сотрудничества со Спартаком, которое длилось с 2005 года. Клуб уже приступил к поискам нового технического партнера, сообщает официальный сайт Спартака.

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Официальная причина – "согласно вердикту УЕФА, клуб не сможет участвовать в еврокубках следующего сезона". На самом же деле "красно-белые" даже без дисквалификации не факт, что играли бы в еврокубках, ведь занимают только 9 место в чемпионате. Правда, Спартак может выиграть "суперпрестижный" трофей в виде тамошнего кубка.

Напомним, после развязания россиянами полномасштабной войны в Украине УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные из всех соревнований. К счастью, в еврокубковом сезоне 2022/23 ни одного российского клуба не будет.

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