Nike Living Room Cup – соревнуйтесь с лучшими спортсменами мира

Спортсмены по всему миру не теряют оптимизм и продолжают тренироваться дома, показывая, как сделать спорт ежедневной привычкой.

А в мире спорта именно соревнование является главным стимулом – будь то попытка улучшить свой личный результат, или дружеское противостояние с соперником.

Living Room Cup – серия онлайн соревнований, которая позволяет вам побороться с профессиональными спортсменами Nike, выполняя несложные упражнения по фитнесу у себя в гостиной.

Первым испытанием стала тренировка на мышцы кора от Криштиану Роналду, которую он анонсировал через свой Instagram. У всех, кто хочет принять вызов, есть одна неделя, чтобы выполнить условия челленджа и посоревноваться с ним. Затем Криштиану передаст эстафету следующему атлету для нового испытания.

Среди украинских атлетов вызов уже приняли: Тарас Степаненко, Руслан Ротань, Андрей Лунин, Марина Бех, Юлия Левченко – все они бросили вызов своим друзьям и партнерам, так что скоро присоединятся и многие другие.

В приложении Nike Training Club доступны специальные тренировки, которые помогут обеспечить конкурентное преимущество в течение каждой недели. Участники челленджа могут делиться своими результатами в своих Instagram аккаунтах, используя хештеги #playinside и #thelivingroomcup. Присоединяйтесь и вы!

Кубок Living Room Cup – еще один пример целостного подхода Nike к поддержке спортсменов и потребителей во всем мире, в условиях вынужденного пребывания дома.