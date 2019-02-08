Nike хочет, чтобы де Йонг в Барселоне надевал футболку с надписью "Фрэнки"

Фрэнки де Йонг, который присоединится к Барселоне летом, может играть в футболке со своим именем вместо фамилии.

Хавбек Аякса Фрэнки де Йонг, который летом перейдет в Барселону, сообщил в интервью Het Kontakt, что Nike хотел бы, чтобы голландец надевал футболку с надписью "Фрэнки" на спине.

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"В июле я подпишу официальный контракт с Барселоной и меня представят. Хотел бы надевать футболку с 21-м номером, под которым играю в Аяксе. Nike хочет, чтобы я использовал надпись "Фрэнки" на спине, так лучше с точки зрения маркетинга, хотя не знаю, будем так делать", – сказал де Йонг.

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