Nike ,будет платить часть зарплаты де Йонга вместо Барселоны – стороны определились с именем на футболке хавбека

Известный бренд спортивной одежды Nike возьмет на себя частично финансовые обязанности по зарплате будущего новичка Барселоны Фрэнки де Йонга.

Компания Nike будет платить значительную часть зарплаты хавбека Аякса Фрэнки де Йонга в Барселоне, к которой игрок присоединится уже летом, сообщает ESPN.

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Бренд спортивной одежды, который сотрудничает с Барсой с 1998 года, поспособствовал переходу 21-летнего хавбека именно в каталонский клуб. Также, по договоренности нидерланського игрока и Nike на футболке де Йонга будет печататься его имя "Фрэнки".

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов де Йонг провел 23 матча, в которых отметился 3-мя голами и 4-мя ассистами. Также полузащитник в составе Аякса выбил Реал с 1/8 финала Лиги чемпионов.

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