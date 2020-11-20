"Очередное подтверждение того, что сборная Украины могла играть 17-го или хотя бы 18 ноября со Швейцарией. Вчера сразу после прилета тренеры, игроки, представители персонала, задействованного в игре, сдали ПЦР-тесты, результаты которых оказались отрицательными. Все результаты отрицательные, в том числе Кривцова и Мораеса.

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А это значит, что никакой угрозы инфицировать игроков швейцарской команды или работников стадиона, недалеко от которых могли пройти сборники, не было. Два-три работника стадиона в зоне риска – это те, кто меряет температуру команде после приезда на арену и представитель местной пресс-службы, показывающий путь нам с главным тренером в конференц-зал.

Все выглядит очевидным – можно было играть. Чтобы было спокойнее местным, можно было сдать еще один тест, дополнительный к предыдущему, и сборная готова была задержаться на день и сыграть 18-го. Привезти другую команду для игры – такую, чтобы была с негативными тестами? Кажется, все понимают, что в таком случае о принципах "Fair play" можно забыть. Двух или трех (как в нашем случае c 14 инфицированными) сборных не существует.

И собрать кого угодно – юношей, детей, подростков, ветеранов – за день (документы, тесты, вылет), чтобы сыграть 18-го – абсурд, не так ли? Кто в здравом уме может представить себе реализацию такой фантазии??? Надеемся на благоразумие и объективность Дисциплинарного комитета УЕФА, очередное заседание которого запланировано на завтра", – написал Глывинский на своей странице в Фейсбук.

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