"Я хотел бы прояснить с тренером сборной Украины, а, точнее, озвучить, что означает в моем понимании главный тренер национальной команды страны. Особенно когда наша страна, Украина, находится в состоянии войны. Главный тренер сборной Украины должен быть очень ответственным на своей должности. В том числе по формированию списка игроков на сбор перед очередным матчем.

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Работа в сборной - совсем не такая, как в клубе. Здесь гораздо больше времени нужно тратить на просмотр отечественных футболистов, матчей с их участием. Когда ты работаешь в клубе, у тебя все на виду, ты видишь, в каком состоянии находятся футболисты твоей команды, как они играют, как тренируются. В сборной не так. Чтобы составить список кандидатов на матч, нужно перед этим просмотреть огромное количество матчей.

И если кто-то со мной советуется, то никогда не дам совет о том, в чем я некомпетентен. Как я могу, например, сказать, нужно ли вызывать вот этого футболиста в сборную, если я не просмотрел достаточного количества матчей с его участием? Вот по Ярмоленко я могу дать такую рекомендацию. 100 процентов! Но по другим футболистам таких рекомендаций я дать не могу просто физически, потому что сейчас в этом вопросе абсолютно некомпетентен.

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Если главный тренер сборной Украины спросит моего мнения о том или ином футболисте, то, конечно, я дам ответ. Потому что все мы сейчас переживаем за нашу сборную и хотим, чтобы она достойно провела свой стартовый матч в отборочном цикле Евро-2024. И любой украинский тренер в этом плане поможет наставнику сборной.

Но если УАФ приняла решение назначить у руля национальной команды Руслана Ротаня, то именно он должен принимать все решения. Он может советоваться. Но я уверен, что на матч с Англией вызваны те футболисты, которых просматривали по делу несколько раз, и есть понимание, почему именно этих футболистов вызывают в сборную Украины, есть понимание, в какой форме они сейчас находятся именно под игру со сборной Англии.

А что касается меня, то никакой я не консультант сборной Украины. У меня по два матча Аль-Айна в неделю, и я просто физически не имею времени посмотреть кандидатов в сборную Украины", – отметил Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

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