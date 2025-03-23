"Сам поединок получился с хорошей развязкой. Мне понравилась игра. Эмоции только положительные, потому что таки победа есть победа. И в определенном смысле эта победа закономерна. Разница в два мяча, конечно, никакой гарантии не дает во второй игре. Но это придает хорошего настроения, с которым можно ехать на ответный матч.

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Стоит отметить вообще, что замены, которые во втором тайме сделал Ребров, реально усилили игру и принесли результат. Те же Ванат и Гуцуляк забили свои мячи. Да, с одной стороны, можно сказать, что в этом году у нас хороший чемпионат. И это показывает, что ребята, которые вышли на замену, всегда готовы быть даже лучше тех, которые выходили на поле с первых минут. Это говорит о том, что хорошая атмосфера в команде и тому подобное. Отметить, я думаю, многих можно.

Кого бы еще выделил? Начнем от обороны. Была определенная игра от обороны. Защитная линия, центральные защитники мне понравились. Они справились со своей задачей. Конечно, Лукаку забил гол. Но это мастерство нападающего и сложно остановить такого гиганта, как Лукаку. Поэтому где-то пропустили, но в целом можно сказать, что защитники неплохо справлялись с ним. Но, если вообще по игре сказать, то первый тайм в исполнении нашей сборной где-то не понравился. Нельзя так низко опускаться.

Мне кажется, все равно надо выше встречать соперников. Мы сильно опустились, поэтому бельгийцы имели моменты. Во втором тайме бельгийцы уже где-то устали. Также наши замены где-то сыграли свою роль. И где-то мы перевели игру ближе к их воротам. В связи с этим, я считаю, мы забили три мяча", – поделился Воробей в интервью Sport.ua.

Напомним, первый матч между Украиной и Бельгией завершился победой "сине-желтых" (3:1). Ответный матч запланирован на 23 марта, начало в 21:45.

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