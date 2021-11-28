"Думаю, игра понравилась зрителям, потому что было много атак в исполнении двух команд. К сожалению, мы пропустили за пять секунд до перерыва необязательный мяч при равной игре. Рух имел в первом тайме территориальное преимущество, но у нас также были опасные моменты.

Рух – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме пропущенный мяч заставлял больше обороняться, много комбинировать, создали несколько моментов, чтобы сравнять счет, но не удалось забить. Группа обороны недорабатывает в тех моментах, которые оказывают влияние на итоговый счет.

Никакого кризиса нет, команда старается, пытается показывать комбинационный футбол. По разным причинам нам не хватает исполнителей, но то, что мы на верном пути, я не сомневаюсь", – сказал Кривенцов в эфире телеканала "Футбол".

Напомним, Металлист 1925 уступил на выезде Руху (0:2) и потерпел четвертое поражение подряд.

Рух уверенно победил Металлист 1925, нанеся харьковчанам четвертое поражение подряд