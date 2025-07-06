“Если Усман Дембеле не выиграет ”Золотой мяч“, то это проблема. Учитывая его великолепный сезон, нет сомнений, что он выиграет. Если он не выиграет, то это проблема. Он сделал все. Безусловно, его результативность важна для клуба. Но самое главное, чтобы все играли на команду.

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Клубный ЧМ перегрузил календарь? Это правда, что когда вы организовываете такое соревнование, есть свои минусы, но в целом это замечательно, новый рынок для футбола, для бренда, для всего клуба. Я не понимаю, почему люди критикуют это соревнование. Раньше клубы и игроки никогда не играли на чемпионате мира, мы должны мыслить позитивно", – сказал Аль-Хелаифи.

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