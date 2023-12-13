"Есть большая доза фаворитизма, но на этот раз донецкий Шахтер сильнее, чем в прошлой игре. Никаких поблажек для Порту не будет.

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Однако это не Шахтер моего времени, который состоял из многих звезд, сейчас есть много игроков из академии, которые очень ценны. Приход нового тренера Марино Пушича дал команде толчок, и не стоит забывать, что они уже обыграли Барселону. Иными словами, возможны все результаты, хотя, я подчеркиваю, Порту является фаворитом на победу.

Только при наличии большой мощности Порту сможет преодолеть это препятствие. И есть фактор, который также нужно принять во внимание, и это связано с тем, что Шахтер смотрит не только на спортивный план, а скорее на борьбу. Они представляют страну, которую Россия продолжает убивать каждый день. Не сомневаюсь, что разговор будет вестись с призывом к национализму игроков, они будут бороться за Украину.

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Шахтер не является командой, созданной для прессинга, но когда они отбирают мяч, пытаются начать контратаку с большой скоростью, заставая соперника врасплох. Дончане пытаются быстро достичь зоны соперника. Это команда, которая состоит из игроков, которые были чемпионами Европы среди юношей до 19 лет, и, следовательно, имеет много качества", – цитирует португальского специалиста A bola.

Напомним, что Паулу Фонсека работал с Шахтером с 2016 по 2019 годы. Вместе с командой тренер завоевывал трижды титул чемпиона Украины.

Шахтер сыграет против Порту в заключительном раунде Лиги чемпионов в среду, 13 декабря. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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