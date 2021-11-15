Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу поражения "селесао" в матче квалификации к ЧМ-2022 против Сербии.

"Футбол снова и снова показывает нам, что извилистые пути порой приводят к желаемым результатам. Вчерашнее поражение тяжелое, но не настолько, чтобы сбить нас с пути.

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Попадание на чемпионат мира в Катаре все еще очень реально, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы попасть туда. Никаких оправданий. Португалия стремится попасть в Катар", – написал Роналду в своем Instagram.

Напомним, Португалия неожиданно уступила Сербии (1:2) и опустилась на второе место в группе и будет бороться за путевку на Мундиаль через плей-офф.

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