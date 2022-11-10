В четверг, 11 ноября, в рамках 12-го тура УПЛ Львов будет принимать Рух. Стартовый свисток матча прозвучит в 13-00 по киевскому времени.

Текущая форма

Львовское дерби – это особенные матчи, в которых никогда нет фаворита. Львов и Рух готовы сделать все возможное и даже невозможное, чтобы именно в их раздевалке после матча царила праздничная атмосфера.

Бескомпромиссная борьба всегда является лейтмотивом этих противостояний, судьбу которых может решить одна ошибка или улыбка удачи. Как бы ни складывались события на поле, наверняка утверждать можно одно – ожесточенный бой будет продолжаться от стартового до финального свистка.

Parimatch Ukraine прогнозирует, что у Руха несколько больше шансов на победу, которая оценивается коэффициентом 2,55. Победа Львова умножит сумму риска на 2,95. Если команды распишут боевую ничью – сумма ставки умножится на 3,15.

Хозяева не знали вкус победы уже в 6 матчах подряд, а дерби умножит их мотивацию в разы. Команда Олега Дулуба находится почти на дне турнирной таблицы УПЛ, поэтому готова сражаться за каждое очко не только с принципиальным соперником.

В последнее время Львов преследует полоса неудач. После победы над Минаем команда смогла расписать ничью с харьковскими командами, противостояния с СК Днепр-1, Вересом, Александрией и Ворсклой завершались неудачами.

О том, насколько справедливы результаты, можно говорить долго, но в футболе есть лишь один критерий – счет на табло. Несмотря на безумную самоотдачу, Львову пока не удалось наладить стабильное взятие очков, хотя команда явно их заслуживает.

В Руха дела обстоят несколько лучше. Ставка на молодежь начинает давать очень хорошие плоды – в последних трех турах подопечные Леонида Кучука набрали 7 очков. Под натиском "желто-черных" капитулировали Ворскла и Кривбасс, а Металлисту 1925 удалось спастись от поражения лишь на последних минутах матча.

На старте Рух терял много зачетных пунктов из-за ошибок, но к чести тренера и руководства клуба никто не собирался менять выбранный курс из-за неутешительных результатов. Как показали дальнейшие матчи, молодежь Руха вполне заслуженно носит статус едва ли не самой перспективной в Украине.

Более того – капитанскую повязку уже примерил 19-летний Марко Сапуга. Такой кредит доверия очень мощный толчок для развития молодых исполнителей, за прогрессом которых уже давно активно следят за пределами Украины. Дерби – это отличный экзамен на характер и возможность доказать, что победные плоды не придется откладывать в далекое будущее.

Parimatch Ukraine прилагает усилия, чтобы футбол в нашей стране двигался вперед даже в таких тяжелых условиях. Компания продолжает поддержку клубов УПЛ и планирует с Шахтером, Днепром-1, Черноморцем и Львовом реализацию важных проектов.



Кроме того, бренд поддерживает Вооруженные Силы Украины. Помощь Parimatch Ukraine ВСУ и украинцам уже достигла почти 300 миллионов гривен. Компания будет продолжать помогать бороться за победу свободной нации.

История противостояний

В рамках украинской Премьер-лиги пути команд пересекались трижды. Одну минимальную победу удалось отпраздновать Руху, два поединка закончились ничьей.

Каждый раз во встрече этих команд за каждый клочок поля шла агрессивная борьба, так что зрители вполне могут рассчитывать на то, что будут наблюдать за бескомпромиссной битвой характеров и мастерства.

Кадровая ситуация

Из-за дисквалификации Львову не сможет помочь Артем Вовкун, в составе Руха будет отсутствовать уже упомянутый Марко Сапуга. Впрочем, в строй "желто-черных" вернулся сверхопытный Валерий Федорчук, поэтому вряд ли у Леонида Кучука будут проблемы в центре поля.

Оба наставника могут выставить на матч свой сильнейший состав, поэтому определяющими факторами в поединке станут тренерские наставления, настроенность на бой и готовность футболистов показать все мастерство, на которое они способны.