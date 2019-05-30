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Нигерия U-20 – Украина U-20: онлайн-трансляция заключительного матча группового этапа

20:45 205 Читати українською
Нигерия U-20 – Украина U-20: онлайн-трансляция заключительного матча группового этапа
Нигерия U-20 – Украина U-20: онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ-2019

Молодежные сборные Нигерии и Украины соревнуются в рамках 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в Польше.

 
Даниил Сикан 30’
30’ Даниил Сикан

Матч третьего тура чемпионата мира U-20 Нигерия – Украина начался в 21:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале UA:первый, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Защитник сборной Украины U-20 Конопля: О Нигерии пока имеем немного информации, но с этим проблем не будет

После второго тура мы занимаем первое место в группе, уже обеспечив себе место в плей-офф турнира.

Стартовые оставы:

Нигерия U-20: Оремаде, Рабиу, Утин, ​​Салавудден, Окон, Игох, Офоборх, Майкл, Маканджула, Эффиом, Тиджани

Запасные: Огундаре, Элету, Озорнвафор, Сор, Деле-Баширу, Адамс, Оффиа, Эмека, Заккала, Мухаммад

Украина U-20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Попов, Чех, Безкоровайный, Сикан, Дрышлюк, Устименко, Снурницын, Кащук

Запасные: Веремиенко, Цитаишвили, Хахлёв, Корниенко, Булеца, Супряга, Кучерук, Мусолитин, Конопля, Резник

"Мы– Суперорлы, и уже поэтому должны доминировать" Нигерия – третий соперник Украины на Кубке мира U-20

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