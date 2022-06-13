В квалификации КАН-2023 "суперорлы" камня на камне не оставили от Сан-Томе и Принсипи.

КАН-2023, квалификация

Группа А, 2 тур

Сан-Томе и Принсипи – Нигерия – 0:10

Голы: Осимхен, 9, 48, 65, 84, Симон, 28, Моффи, 43, 60, Этебо, 55, Лукман, 63, Бонавентуре, 90+2 (пен)

Скромные островяне получили в свои ворота 10 голов. Больше всех постарался форвард Наполи Виктор Осимхен, забивший 4 мяча и дважды ассистировавший партнерам. Последний мяч в поединке записал в свой актив Деннис Бонавентуре – экс-форвард Зари, а ныне игрок Уотфорда.

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После двух туров "суперорлы" лидируют в группе А, набрав 6 очков. У Гвинеи-Бисау 4 балла, Сьерра-Леоне имеет 1, а Сан-Томе и Принсипи проиграли оба матча. На КАН-2023 выйдут по 2 лучшие команды каждого квартета.

Напомним, на ЧМ-2022 Нигерия не попала, уступив Гане по правилу выездного гола, которое продолжает действовать в Африке (1:1, 0:0).

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