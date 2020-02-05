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Нигерия обнародовала форму на 2020 год – очередной дизайнерский шедевр от Nike

23:41 15 Читати українською
Нигерия обнародовала форму на 2020 год – очередной дизайнерский шедевр от Nike
Сборная Нигерии/ Getty Images

Сборная Нигерии получила новую форму с оригинальным дизайном от американского техничного спонсора Nike.

Сборная Нигерии представила новый вариант формы на 2020 год, сообщает AS.

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"Форма сборной Нигерии объединяет традиционную эстетику мантий амбады с современным футбольным дизайном. Узор формы был нарисован вручную и символизирует наследие Нигерии с уклоном на благородство и семью", – так описал свое творение Nike.

Отметим, что предыдущая форма сборной Нигерии, которую выпустили в 2018 году, имела невероятный успех и была распродана за несколько минут после выхода в продажу.

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Мир Нигерия Нигерия Футбольная форма Nike
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