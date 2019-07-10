Нигерия на последних минутах вырвала победу над ЮАР и вышла в полуфинал КАН-2019

В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Нигерии благодаря голам Самуэля Чуквуезе и Виллиама Троост-Эконга добыла тяжелую победу над ЮАР.

Начало четвертьфинального поединка оказалось обнадёживающим. Команды поочерёдно держали мяч и пытались выйти в быструю атаку, а на 6-й минуте произошёл и первый удар по воротам – это Ндиди получил скидку и пробил метров с 23-х над перекладиной. ЮАР ответило на 11-й прорывом Лорча на правый край штрафной и неточным выстрелом с острого угла. Казалось, что сейчас пойдёт экшн, но в последующие 15 минут на поле не происходило ничего интересного. Сплошная позиционная борьба, фолы и неточные передачи – вот и всё, что можно было увидеть.

Нигерия – ЮАР: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН-2019 – как это было

Впрочем, постепенно становилась заметной слабость сборной ЮАР в креативной составляющей, а также более высокие скорость и качество работы с мячом у Нигерии. К 26-й минуте "суперорлам" удалось провести несколько прорывов по флангам, а на 27-й один из них завершился взятием ворот "Бафана-Бафана". Гол пришёл с левого края, где Ивоби обыграл защитника, после чего сделал прострел в штрафную на Чуквуезе – тот пробил в касание, попал в Игало и тут же поймал отскок, выстрелив в левый нижний угол. 1:0 – Нигерия повела в счёте.

В следующие 15 минут сборная ЮАР пропустила целую серию (контр)атак по флангам. На 36-й прорыв Мусы слева завершился поперечным пасом под удар Чуквуезе, но тот метров с 23-х запустил мяч в небо. На 42-й же Самуэль на дриблинге прошел Хлатшвайо, вошёл на правый край штрафной и прострелил, однако "Бафана-Бафана" спас подкат Фёрмана. ЮАР ответил неплохой атакой на 44-й, когда удалось заработать стандарт прямо на линии штрафной, но Мотиба с классной позиции не смог перебросить стенку.

После перерыва Нигерия сразу захватила инициативу, начав разрывать ЮАР быстрыми прорывами через фланги. Уже на 49-й минуте контрвыпад "суперорлов" завершился фолом капитана "Бафана-Бафана" на линии штрафной. Этебо взялся исполнять опасный стандарт, прямым ударом метив в левую девятку – быть бы голу, если бы голкипер Коллинс в фантастическом прыжке не перевёл мяч в перекладину.

Сенегал переиграл Бенин и стал первым полуфиналистом КАН-2019

После этого произошло несколько прорывов Мусы на дрилинге, а на 57-й защитники упустили Чуквуезе – Самуэль прострелил с правого края на дальнюю штангу, но Игало не успел замкнуть. ЮАР ответил слабым ударом в створ от Фёрмана на 56-й минуте и более сильным, но менее точным выстрелом Мхизе на 63-й. Нигерия доминировала, но постепенно сбавила обороты, позволив сопернику работать с мячом на своей половине поля – и "Бафана-Бафана" уже на 70-й довели дело до взятия ворот!

Отличился Зунгу, который ударом головой в дальний угол замкнул скидку после подачи со штрафного. Гол сначала не засчитали из-за офсайда, но после просмотра повтора стало понятно, что мяч к хавбеку ЮАР отскочил от футболиста "суперорлов". Арбитр указал на центр – 1:1!

КАН-2019: восемь неудачников группового этапа – кто и почему уехал домой

Это несколько выбило Нигерию из колеи. Первый нормальный момент фавориты пары смогли провести лишь на 80-й минуте, когда Ивоби сместился с правого фланга и пробил в дальнюю девятку – над перекладиной. "Бафана-Бафана" ответили на этот момент похожим смещением Тау, но Перси пробил в ближний угол слабовато для вратаря.

Наказание за расточительность пришло на 89-й, когда Нигерия заработала два угловых подряд – первый накрыли защитники, но второй спокойно замкнул абсолютно открытый Троост-Эконг. Он пробивал в пустые ворота, ведь Коллинс пролетел мимо мяча. 2:1 – ЮАР уже ничего не мог сделать. Финальный свисток зафиксировал победу Нигерии.

Таким образом, Нигерия вышла в полуфинал Кубка африканских наций, в котором соперником станет победитель четвертьфинальной пары Кот-д'Ивуар – Алжир. Матч сыграют 14 июля.

"Фанаты требовали крови – тренера спасали вертолетом". Он отработал в Африке 21 год по системе Лобановского