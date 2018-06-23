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ЧМ-2018 Нигерия – Исландия: как это было

22 июня 20:00 2274 Читати українською
ЧМ-2018 Нигерия – Исландия: как это было
Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира 2018

Нигерия и Исландия определились с основой на матч 2 тура Чемпионата мира 2018 в группе D. В этой же новости ищите ссылку на онлайн-трансляцию игры.

Матч Нигерия – Исландия стартовал в 18:00 по киевскому времени. В первом туре нигерийцы уступили Хорватии со счетом 0:2 и теперь не имеют права на очередное поражение, которая лишит их шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018. Исландия приостановила Аргентину. Месси не забил исландскому вратарю пенальти, поэтому матч завершился сенсационными 1:1.

Нигерия – Исландия – видео голов и обзор матча ЧМ-2018

Нигерия: Узохо – Омеруо, Эконг, Балогун – Мозес, Микел (к), Ндиди, Этебо, Идову – Муса, Ихеаначо

Исландия: Халлдорссон – Магнуссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Сайварссон – Бьярнасон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Гисласон – Бодварссон, Финнбогасон

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ЧМ-2018 2 тур

Нигерия - Исландия: Пятница 22 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
2 : 0
Исландия
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