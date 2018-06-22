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Нигерия – Исландия: прогноз на матч ЧМ-2018

21 июня 11:55 459 Читати українською
Нигерия – Исландия: прогноз на матч ЧМ-2018
Нигерия – Исландия: прогноз на матч ЧМ-2018

Нигерия и Исландия встретятся 22 июня в матче группового этапа чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Нигерия – Исландия состоится 22 июня на Волгоград Арене. Начало игры –18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Нигерия – Исландия, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты букмекерской конторы William Hill считают шансы команд на победу практически равными. Коэффициент на триумф Исландии составляет 2.60, а Нигерии – 2.87. Ничья оценивается баллом 3.00.

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Bet36 также отдает небольшое преимущество Исландии. На потенциальный триумф "викингов" ставят 2.70, а нигерийцев – 2.90. Ничья оценивается коэффициентом 3.20.

Букмекеры Bwin ставят на победу Исландии 2.70, а Нигерии – 2.80.

Последний раз команды встречались в далеком 1981 году. Тогда Исландия разгромила Нигерию со счетом 3:0.

ЧМ-2018 2 тур

Нигерия - Исландия: Пятница 22 июня 2018

Нигерия
до матча
38
мин
Исландия
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38
мин
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18:00
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