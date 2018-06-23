Нигерия – Исландия: матч Франция – Аргентина стал реальнее, или Кризис жанра обидчиков Украины

Нигерия и Исландия сыграли матч 2 тура Чемпионата мира 2018 в группе D. Отчет и результат игры читайте на "Футбол 24".

Матч Нигерия – Исландия стартовал в 18:00 по киевскому времени. В первом туре нигерийцы уступили Хорватии со счетом 0:2 и теперь не имеют права на очередное поражение, которая лишит их шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018. Исландия приостановила Аргентину. Месси не забил исландскому вратарю пенальти, поэтому матч завершился сенсационными 1:1. В 2 туре Аргентина проиграла Хорватии 0:3, поэтому вся страна вынуждена была болеть против исландцев в отчетном матче.

Нигерия – Исландия – видео голов и обзор матча ЧМ-2018

Исландцы стартовали интереснее. На 3-й Сигурдссон пробил со штрафного, однако голкипер справился. Спустя 2 минуты тот же Гилфи остался в одиночестве в дуге перед штрафной, но опять проиграл дуэль вратарю. В стартовые 30 с лишним минут мы поняли 3 вещи: нигерийцы владеют мячом под 70%, удары наносят только исландцы (4:0), а голкипер "суперорлов" Узохо великолепен на линии и провальный на выходах. Перед перерывом Исландия засыпала Нигерию подачами, и 2 удара могли привести к взятию ворот, однако в обоих случаях не хватило точности.

На старте второй половины нигерийцы забили супергол. Муса сначала отборолся на своей половине поля, а затем прибежал в чужую штрафную, укротил снаряд и с лету выстрелил мимо вратаря. После длительной паузы из-за окровавленной головы Рагнара Сигурдссона нигерийцы создали еще один момент. Ндиди из-за пределов штрафной пальнул под перекладину – Халлдорссон спас от краха. Нигерия начала после перерыва со счетом 3:0 по ударам в створ ворот в период до 57-й. Впоследствии команды обменялись ударами выше ворот. Исландия в позиции команды, которая вынуждена отыгрываться, создавала больше пространства для контр соперника, чем своих голевых моментов.

"Суперорлы" играли ощутимо лучше после перерыва, будто бы в перерыве кто-то из шаманов тайком принес в жертву бедную курицу. Разрывов в защите Исландии стало настолько больше, что подкрадывалось ощущение, вроде бы команда играет в меньшинстве. Что говорить, если нигерийцы даже на втором этаже начали выигрывать борьбу и опасно пробивать из пределов штрафной европейцев. Давали пробивать и ногами. На 74-й Муса в стиле Салаха и Коутиньо выкрутил мяч – перекладина. Однако уже спустя несколько секунд Ахмед удвоил преимущество. После длинной передачи Муса сместился с левого фланга в центр штрафной, где поиздевался над защитником и вратарем и пробил в пустые ворота.

Исландцы могли забить с пенальти, назначенного только после консультации с VAR. Однако капитан Гильфи Сигурдссон лишил скандинавов последних иллюзий, бездарно пробив с отметки над воротами. Финбогассон продолжил национальные страдания, пробив во вратаря из выгодной позиции. Арбитр добавил 6 минут, но это было бесполезной затеей.

Нигерия набирает 3 очка и неожиданно выходит на второе место. Исландия и Аргентина имеют по 1-му баллу, Хорватия набрала 6 и уже 1/8 финала. В заключительном туре хорваты экзаменуют исландцев, а команда Месси попытается запрыгнуть в последний вагон, который мчится по направлению к плей-офф. Для этого Аргентине хватит победы над Нигерией, а Исландия должна не выиграть у Хорватии или победить с разницей в 2 гола меньше, чем аргентинцы.

Исландию переиграли в ее стиле

В отборе ЧМ-2018 они не пустили Украинув Россию, не проиграв команда Шевченко ни одного матча. Исландцы стали чемпионами по контратакам и выматыванию соперника. Однако Нигерия эту сборную била ее же оружием. Африканцы позволили сопернику почувствовать себя хозяином на поле, не нанеся ни одного удара в первые 45 минут. А потом провели 2 молниеносных контрвыпада. Муса, конечно, элитно зарешал оба эпизода, однако на его месте раньше представляли именно наших обидчиков по отбору. Эйфория, вызванная ничьей против аргентинцев, изменилась ужасным разочарованием самой фанатичной футбольной нации.

Аргентина – Франция уже в 1/8?

Такой суперматч стал к нам ближе. Победа Нигерии была, пожалуй, самым желанным вариантом для аргентинцев после фиаско против Хорватии. Теперь нужно выиграть наконец-то хотя бы у Нигерии (по стилю это, похоже, наиболее удобный соперник для Месси и Ко) и надеяться, что Исландия сыграет с хорватами вничью или на 2 гола худшей разницей в случае победы обоих конкурентов. В таком случае Аргентина финиширует 2-й и выйдет в 1/8 финала на первую команду соседней группы, а это, скорее всего, Франция.

Есть еще совсем сумасшедший вариант, при котором Аргентина выиграет 2:0 (3:1 и т.д.), а Исландия 2:1 (3:2). Тогда путевку в плей-офф получит та команда, у которой меньше карточек. Сейчас здесь преимущество за Исландией, но существует шанс, когда и здесь будет равновесие. Соответственно обладателя места в 1/8 финала будет определять лотерея, и совсем не пенальти.

Интересные факты

На ЧМ-2018 уже пробито 12 пенальти. Из них 6 не обошлось без помощи видеоповторов.

Муса делает дубль на втором Чемпионате мира подряд. Единственный нигериец, кому это удавалось. Он еще и в штангу попал, безумец. Рекордсмен Нигерии на ЧМ.

Гилфи Сигурдссон стал уникальным лузером мундиалей. Это первый футболист, который не забил пенальти в ворота африканской сборной на Кубке мира.

Нигерия одержала 6 побед в истории чемпионатов мира. Лучшая африканская команда всех времен. Камерун и Гана праздновали успех по 4 раза.

ЧМ-2018. Группа D, 2 тур

Нигерия – Исландия – 2:0

Голы: Муса, 58, 74

Нереализованный пенальти: Г. Сигурдссон, 83