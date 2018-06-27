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Нигерия – Аргентина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

26 июня 23:00 1791 Читати українською
Нигерия – Аргентина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Нигерия – Аргентина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группы D между Нигерией и Аргентиной.

Матч и онлайн-трансляция Нигерия – Аргентина стартовали в 21:00. В параллельном матче этой группы играли Исландия и Хорватия.

Аргентина в драматичном матче выиграла у Нигерии и вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет против сборной Франции

Нигерия: Узохо – Балогун, Троост-Эконг, Омеруо – Оби Микел, Ндиди, Этебо – Идову, Мозес – Муса, Ихеаначо

Аргентина: Армани – Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико – Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария – Месси, Игуаин

ЧМ-2018: Хорватия победила Исландию, которая не вышла из группы

ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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