Нигерия – Аргентина: анонс матча ЧМ-2018

Нигерия и Аргентина встретятся в судьбоносном матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Анонс игры читайте на сайте "Футбол 24".

Нигерия – Аргентина

26 июня, 21:00. Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Лео Месси и компания сыграют свой первый и, возможно, последний финал на ЧМ-2018. Аргентина уже стала пожалуй главным разочарованием Мундиаля, набрав всего 1 очко в двух матчах. Сначала команда Сампаоли не сумела обыграть Исландию (1:1), а затем потерпела абсолютно унизительное поражение от Хорватии. Парадокс, но именно следующий соперник "альбиселестес" Нигерия подарила Месси спасительную соломинку. Аргентина пока замыкает группу D, но в случае победы над африканцами получит хорошие шансы пробиться в плей-офф.

Нигерия – Аргентина: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Латиноамериканцам нужно побеждать Нигерию и надеяться, что Исландия не обыграет Хорватию. Однако даже при ничьей в матче Исландия – Хорватия Месси и Ко получат шанс на выход из группы, если будут иметь лучший баланс мячей. В случае же равенства между "альбиселесте" и "викингами" ФИФА подсчитает желтые карточки, а если и этого окажется недостаточно, то судьбу путевки в 1/8 финала определит лотерея. Зато Нигерия, победив Аргентину, точно пробьется в плей-офф.

Самое интересное, сможет ли "альбиселесте" поднять свой моральный дух, а недавний именинник Лео Месси – наконец доказать свое величие. Аргентинские СМИ накануне сообщали, что между игроками и главным тренером Сампаоли возник конфликт после разгрома от Хорватии. Звездные ветераны команды вроде как недовольны тактической схемой 3-5-2 и хотят перейти на традиционные 4-4-2 или 4-3-3. Экс-футболист сборной Аргентины Рикардо Джусти даже заявил, что Месси и Маскерано самостоятельно определят состав на Нигерию.

Нигерия после блестящей победы над Исландией находится в прекрасном настроении и готова к битве на Крестовском. Еще больше оптимизма африканцам добавляет прошлогодняя товарищеская встреча с аргентинцами в Краснодаре, когда южноамериканцы были биты 2:4. В общем команды провели между собой 8 матчей: Аргентина одержала 5 побед, а Нигерия – 2.

Кадры

Аргентина подходит к матчу против Нигерии без травмированных и дисквалифицированных. Однако Сампаоли планирует серьезные коррективы состава после позора с хорватами. Место Кабальеро в рамке ворот должен занять Армани, а Игуаин, скорее всего, изменит Агуэро. Также в стартовый состав имеют шанс вернуться Ди Мария и Банега.

Гернот Рор также обошелся без кадровых потерь. За день до матча все игроки сборной Нигерии без ограничений работали в общей группе.

Ориентировочные составы

Нигерия: Узохо – Омеруо, Еконг, Балогун – Мозес, Микел, Ндиди, Этебо, Идову –Муса, Ихеаначо

Аргентина: Армани – Тальяфико, Меркадо, Отаменди, Сальвио – Перез, Маскерано –Ди Мария, Банега, Месси – Игуаин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2