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Нигерия – Аргентина: Рохо рассказал, что Месси говорил в раздевалке

17:00 183 Читати українською
Нигерия – Аргентина: Рохо рассказал, что Месси говорил в раздевалке
Лионель Месси и Маркос Рохо / Getty Images

Автор победного гола в ворота сборной Нигерии Маркос Рохо рассказал, что именно капитан Аргентины Лионель Месси говорил в перерыве матча.

"Месси подошёл к нам и попросил нас успокоиться. Мы нервничали, и эти слова очень помогли нам, и я лично получил огромную уверенность в себе. Месси – наш капитан, и он лучший капитан в мире, было удивительно забить этот гол.

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Месси сказал всем нам, что это либо жизнь, либо смерть. Мы могли и проиграть, но Лео стоял на своём. Он сказал мне бежать вперёд. Даже Хавьеру Маскерано. Он сказал всем атаковать, несмотря ни на что. Он действительно читал игру и рисковал. Он лидер", – цитирует Рохо Triball Football.

ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Лионель Месси Лионель Месси Нигерия - Аргентина Маркос Рохо Маркос Рохо Нигерия Нигерия
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