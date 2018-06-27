Нигерия – Аргентина: Рохо рассказал, что Месси говорил в раздевалке

Автор победного гола в ворота сборной Нигерии Маркос Рохо рассказал, что именно капитан Аргентины Лионель Месси говорил в перерыве матча.

"Месси подошёл к нам и попросил нас успокоиться. Мы нервничали, и эти слова очень помогли нам, и я лично получил огромную уверенность в себе. Месси – наш капитан, и он лучший капитан в мире, было удивительно забить этот гол.

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Месси сказал всем нам, что это либо жизнь, либо смерть. Мы могли и проиграть, но Лео стоял на своём. Он сказал мне бежать вперёд. Даже Хавьеру Маскерано. Он сказал всем атаковать, несмотря ни на что. Он действительно читал игру и рисковал. Он лидер", – цитирует Рохо Triball Football.