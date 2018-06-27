Нигерия – Аргентина: послематчевая пресс-конференция Хорхе Сампаоли

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился эмоциями от победы своей команды над Нигерией в матче 3 тура ЧМ-2018, которая позволила его команде выйти из группы.

"У нас был план на игру. В первом тайме мы играли лучше и контролировали ситуацию. Затем начали волноваться после пропущенного гола, а когда забили, были счастливы.

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Сегодня сборная Аргентина играла с сердцем. Это очень хорошо. Вера в себя и мужество помогли нам победить. Сборная Нигерии – очень тяжелый соперник. Когда Месси обнял меня после матча, я был счастлив. Он знает, как эмоционально я воспринимаю каждую игру. У нас с Месси общая мечта – достичь чего-то очень важного для Аргентины.

Сборная Франции сильная и сыгранная. Месси знает ее игроков. Но без поддержки партнеров даже он не справится. Вот что самое важное", – цитирует Сампаоли Championat.

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