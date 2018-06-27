Нигерия – Аргентина: послематчевая пресс-конференция Гернота Рора

Наставник сборной Нигерии Гернот Рор поделился впечатлениями от поединка против сборной Аргентины.

"Мы очень разочарованы. Моя команда отдала все, что могла, а во втором тайме играла здорово. Нам не хватило нескольких минут. Я горжусь своими футболистами. Не хватает опыта, ведь у нас молодая команда. В таких матчах закаляется характер. Через несколько лет вы увидите очень сильную сборную.

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Что думаю о пенальти в концовке? На мой взгляд, там была игра рукой. Но судье иногда очень трудно толковать увиденное даже на видео и принять решение. Был шанс забить со штрафного, но мы немного промахнулись. Сегодня в пользу сборной Нигерии дали один пенальти, однако и его оказалось мало для нас.

Я бы хотел продолжить тренировать сборную Нигерии. У нас талантливая команда, есть хорошие ребята 19-20 лет. При этом они дисциплинированы. Мы выдали хорошие матчи в первых двух турах и надеялись обыграть Аргентину. Проиграли, но теперь будем учиться на ошибках", – цитирует Рора портал Чемпионат.

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