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Нигерия – Аргентина: Месси – лучший игрок матча

26 июня 23:38 56 Читати українською
Нигерия – Аргентина: Месси – лучший игрок матча
Лионель Месси / Фото из соцсетей

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча против Нигерии (2:1).

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 Аргентина одержала победу над Нигерией 2:1, которая подарила "альбиселесте" путевку в плей-офф.

Нигерия – Аргентина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Лионель Месси стал автором одного из голов, и в итоге был признан лучшим игроком матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 Аргентина встретится с Францией. Матч состоится 30 июня, начало в 17:00.

Аргентина в драматичном матче выиграла у Нигерии и вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет против сборной Франции

ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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Теги
Нигерия - Аргентина Аргентина Аргентина ЧМ 2018 Лионель Месси Лионель Месси Чемпионат мира-2018
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