Нигерия – Аргентина: Месси – лучший игрок матча

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча против Нигерии (2:1).

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 Аргентина одержала победу над Нигерией 2:1, которая подарила "альбиселесте" путевку в плей-офф.

Нигерия – Аргентина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Лионель Месси стал автором одного из голов, и в итоге был признан лучшим игроком матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 Аргентина встретится с Францией. Матч состоится 30 июня, начало в 17:00.

Аргентина в драматичном матче выиграла у Нигерии и вышла в 1/8 финала ЧМ, где сыграет против сборной Франции