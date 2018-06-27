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Нигерия – Аргентина: комментатор не сдержал эмоций после гола Рохо

16:08 140 Читати українською
Нигерия – Аргентина: комментатор не сдержал эмоций после гола Рохо
Гол Маркоса Рохо / Getty Images

Аргентинский комментатор Пабло Хиральт бурно отреагировал на победный гол защитника Маркоса Рохо в ворота сборной Нигерии.

Пабло Хиральт в своем Твиттер опубликовал видео своей невероятной реакции на гол Маркоса Рохо, который принес сборной Аргентины путевку в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

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Напомним, после взятия ворот африканцев неприличный жест показал легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона, позже он был госпитализирован.

Марадона рассказал, что с ним случилось после матча Нигерия –Аргентина

Сборная Аргентины в 1/8 финала встретится с французами.

ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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