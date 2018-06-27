Нигерия – Аргентина: комментатор не сдержал эмоций после гола Рохо

Аргентинский комментатор Пабло Хиральт бурно отреагировал на победный гол защитника Маркоса Рохо в ворота сборной Нигерии.
Пабло Хиральт в своем Твиттер опубликовал видео своей невероятной реакции на гол Маркоса Рохо, который принес сборной Аргентины путевку в 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Нигерия – Аргентина: слезы игроков, ковер и палец Марадоны, бандера и чары фанаток – как пережить драму на ЧМ-2018
Напомним, после взятия ворот африканцев неприличный жест показал легенда мирового футбола Диего Армандо Марадона, позже он был госпитализирован.
Марадона рассказал, что с ним случилось после матча Нигерия –Аргентина
Сборная Аргентины в 1/8 финала встретится с французами.