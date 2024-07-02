Сборная Румынии не стала подстраиваться под гранда, продолжив гнуть свою линию – забрасывать диагонали на фланги на ход вингерам. Прессинг тоже был, хотя особых проблем в билд-апе "оранье" не испытывали. Тем не менее, подопечные Эдварда Йорданеску создавали определенный хаос при стартовых розыгрышах соперника.

В первые 20-25 минут такой футбол приносил определенные дивиденды. В частности, на 14-й минуте Манн откликнулся на передачу за спины, ворвавшись в штрафную. Выхода один на один с голкипером не произошло, однако в атаке вторым темпом Манн бахнул с дистанции – над дальней девяткой!

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На 24-й же минуте Хаджи запустил Станчу по левому флангу, а тот выполнил прострел на 11 метров под замыкание Дрегушу. Быть бы голу, если бы в последний момент Аке не накрыл Дениса. Румынам было очень обидно, ведь на тот момент они уже горели в счете.

На 20-й минуте Рейндерс открылся между линиями под передачу Схаутена и перевел мяч на левый фланг, где расположился Гакпо. Нападающий Ливерпуля ворвался на край штрафной, качнул защитника и мощно зарядил в ближний угол – мяч летел со скоростью 121 км/ч. Без шансов для Нице. 0:1!

По сути, это был первый момент Нидерландов в матче, но после забитого мяча рисунок игры полностью изменился. Подопечные Рональда Кумана перехватили инициативу и начали раскатывать оборону румын в блин. Сразу стало заметно, что Украина проиграла довольно случайному гостю плей-офф – вот только этот гость умудрился удержаться в игре до перерыва.

Причиной стало расточительство "оранье". На 27-й минуте Де Врей отклеился от защитника на дальней штанге и замкнул подачу Депая с углового, однако чудом не попал в створ. На 31-й же Рейндерс одной передачей отрезал трех румын – Думфрис принял пас и прострелил вдоль вратарской на Депая, но Дрегушин в последний момент выбил мяч.

Перед перерывом Думфрис обокрал свежего Раковицана (тот заменил травмированного Могоша) и покатил на 11 метров под удар Симмонсу. Быть бы голу, если бы Хави не начал возиться с мячом. Все завершилось мягким и очень неточным выстрелом мимо ворот. В итоге, команды отправились отдыхать только при минимальном преимуществе нидерландцев.

Второй тайм логично продолжал первый. "Оранье" доминировали и создавали момент за моментом, а румыны не отвечали. Уже через восемь минут после перерыва игру могли закрыть – "триколоры" снова пропустили Думфриса и его прострел, свежий Мален подправил его на Депая, а Мемфис пробил с рикошетом от Раковицана. Мяч летел в сетку, однако Нице остановил его на линии ворот!

Еще через четыре минуты Депай выполнил подачу с углового, которую головой замкнул Ван Дейк. Стойка спасла Румынию! Еще через две минуты Нице вытащил обводящий выстрел Гакпо с линии полукруга, а на 67-й Коди забил второй гол – впрочем, его отменили из-за офсайда. Кстати, атака началась с навеса Депая и завершилась очередным кроссом Думфриса.

Через несколько минут Мемфис мог отличиться прямым ударом со стандарта. Голландец сыграл хитро, пробив низом под ближнюю штангу, однако мяч пролетел рядом с каркасом. На 73-й же минуте Верман, который только что вышел на замену, принял скидку от Гакпо и бахнул с острого угла метров с пяти – мимо дальнего угла!

Еще через шесть минут Симмонс подхватил мяч после заблокированного удара Депая и пробил метров с 12-ти. И снова мяч предательски прокатился мимо стойки. Такое расточительство очень часто завершается наказанием со стороны соперника, однако у подопечных Эдварда Йорданеску ничего не получалось.

В конце концов, на 83-й минуте все было завершено. Депай зацепился за мяч на фланге и подбросил его на Гакпо, а тот продрался по краю штрафной сквозь Дрегушина. В какой-то момент показалось, что Раду вытеснил Коди, а сфера сейчас выкатится за пределы поля – впрочем, голландец сделал последний рывок, отклеившись от защитника и получив мяч.

Далее осталось выкатить под удар Малену с нескольких метров. 0:2! Сборная Румынии капитулировала, а Мален в компенсированное время еще и третий гол вколотил. Симонс ассистировал.

Нидерланды выходят в 1/4 финала Евро-2024 – их соперник определит в противостоянии между Австрией и Турцией.