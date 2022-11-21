Солидный Сенегал – достойная замена Мане

Сенегал приехал на чемпионат мира без Мане. Главная звезда сборной в лазарете, но команда Алью Сиссе все равно считается самой большой африканской надеждой. Чемпионы континента все-таки, а Мане на левом фланге подменяет неплохой Сарр. Именно форвард Уотфорда был заметнее всех в первом тайме. Исмаила выиграл много борьбы, дважды бил сам и дважды выводил на удары партнеров.

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До перерыва Сенегал играл почти на равных с Нидерландами. Африканцы включали контрпрессинг и заставляли соперников ошибаться. Де Лигт и де Йонг обрезались на своей половине, чем пользовались быстрые форварды Сенегала. Не хватало мастерства хорошо завершить эпизод – преимущественно были дальние удары.

Во втором тайме "Львы Теранги" заиграли даже острее. Диатта на дальней штанге замыкал прострел Диалло, а Диа мощно бахнул в ближний угол. Гуйе хорошо приложился с линии штрафной. Менди в то же время контролировал ситуацию в собственных владениях. У Нидерландов на некоторый период вообще исчезли подходы к воротам, а Сенегал был ближе к победе. Но завершилось все плачевно...

84 минуты без точных ударов – все равно победа Нидерландов

Нидерланды подошли к ЧМ-2022 одним из фаворитов на мировую корону. После возвращения Луи ван Гала команда демонстрировала яркий и эффективный футбол. Правда, настораживали проблемы Депая – форвард Барселоны не готов на 100% к первым матчам. Некая компенсация Сенегалу за Мане. Во втором тайме Мемфису все же пришлось выходить на поле, потому что партнеры не могли забить.

"Оранье" организовали несколько перспективных атак. Креативом выделялся Гакпо – его смещения на правый край создавало наибольшие трудности Сенегалу. Однако реализовать хотя бы один из моментов европейцам не удавалось. Мяч моментами просто пролетал через всю штрафную. Стандарты тоже не спасали – ван Дейк выигрывал воздух, но никак не мог попасть в створ.

Мемфис не изменил картину игры. С его появлением атака Нидерландов не стала более острой ни на грамм. Наоборот – создавалось впечатление, что Нидерланды потеряли пульс матча. Лучшим у европейцев выглядел голкипер-дебютант Нопперт, которого ван Гал неожиданно поставил в основу. Он потянул сложный удар Диа и грамотно избрал позицию перед выстрелом Гуйе. А потом еще раз достал мяч из угла ворот.

Тем не менее Нидерланды вырвали победу. Не совсем заслуженную. Де Йонг навесил в штрафную, а сенегальцы потеряли Гакпо. Будущий лидер сборной спасает ее уже сейчас. Коди опередил Менди и головой переправил мяч в сетку. Нидерланды забили первым ударом в створ! В компенсированное время Классен удвоил преимущество. "Оранье" с большими проблемами набрали первые очки на ЧМ-2022 и сравнялись с Эквадором во главе группы А.

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