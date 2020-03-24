Нидерланды во второй раз ужесточили футбольный карантин из-за коронавируса

В Эредивизи поняли, что быстро решить ситуацию с распространением коронавируса не удастся.

Нидерланды уже во второй раз продлили запрет на проведение спортивных мероприятий. Рассчитывать на возобновление футбольного сезона до 1 июня не стоит, сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов.

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Ранее местные власти отменили все массовые спортивные мероприятия из-за распространения эпидемии коронавируса сначала до 31 марта, а затем до 6 апреля.

После 25-ти сыгранных туров чемпионата Нидерландов лидирует амстердамский Аякс, опережая АЗ в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.

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