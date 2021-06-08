Сборная Нидерландов примет Украину в первом туре чемпионата Европы-2020. Какой прогноз на матч Нидерланды – Украина и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Команда Андрея Шевченко стартует на чемпионате Европы поединком против Нидерландов в Амстердаме. Матч, как и онлайн-трансляция Нидерланды – Украина на "Футбол 24" стартует 13 июня в 22:00 по Киеву. Это первый тур группы С, а в другом матче Евро-2020 в рамках этого квартета сильнейшего выяснят Австрия и Северная Македония.

Нидерланды не пустят болельщиков из Украины, – Павелко

Нидерланды – Украина: прогноз на матч Евро-2020

Специалисты William Hill считают фаворитом противостояния команду Франка де Бура. Коэффициент на победу Нидерландов составляет 1.65, тогда как триумф Украины оценивают только в 6.00. Ценник ничьей – 3.60. Букмекер не ждет ливня голов в поединке чемпионата Европы – тотал меньше 2.5 оценили в 1.61, а коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.20. Наиболее вероятным итогом игры считают победу "оранье" со счетом 1:0 – поставив на такой результат, можно увеличить свой выигрыш ровно в 5 раз.

Bwin оперирует похожими цифрами. Успех Нидерландов оценивается в 1.60, на "сине-желтых" предлагают поставить за 6.00. Ничейный результат – 3.80. На то, что обе команды забьют гол, принимают ставку с коэффициентом 2.20. А вот на то, что забитым мячом отметится лишь один из соперников, предлагают поставить за 1.60.

Заметим, Нидерланды и Украина встречались между собой дважды в товарищеских матчах. В 2008-м "оранье" разбили украинцев в Роттердаме со счетом 3:0, а в 2010-м команды разошлись миром на Донбасс Арене – 1:1. За Украину забитым голом отличился Александр Алиев.

Збірна України, якої не буде на Євро-2020 – лідер Динамо, Коноплянка і найкращий бомбардир УПЛ