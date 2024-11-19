В 3-м туре отбора на чемпионат Европы 2025 года юношеская сборная Украины встретится со сверстниками из Нидерландов. Онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости на "Футбол 24".

Сборная Украины U-19 в последнем туре квалификационного раунда Евро-2025 сыграет в Вендаме с Нидерландами. Поединок стартует в 20:00 по киевскому времени.

Украина опозорилась со Словенией, потерпев 2-е поражение подряд – гол хавбека Удинезе оставил призрачные шансы на Евро-2025

Стартовый состав сборной Нидерландов U-19: Хееркенс – Дийкстра, Угву, Янсе, Буланд – Ланд, Кюн – Смит – Слити, Берграаф, Урип.

Стартовый состав сборной Украины U-19: Бакус – Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дегтярь – Ищенко – Синчук, Осипенко, Лень, Гусол – Ломаха.

Напомним, в первом матче наша команда уступила Казахстану (1:2), а во втором потерпела обидное поражение от Словении (0:1). Как следствие, "сине-желтые" потеряла шансы на выход в следующий раунд отбора и будут бороться только за престиж.

В параллельном матче Казахстан будет принимать Словению. В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут бороться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такую получила автоматически.

Украина оконфузилась на старте отбора Евро-2025 – Суркис пропустил с углового, сын Шевченко и новичок из МЮ не помогли