Юношеские сборные Нидерландов и Украины встретились в матче квалификации на Евро-2025. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Евро-2025. Первый квалификационный этап, 3-й тур

Нидерланды U-19 – Украина U-19 – 1:0

Гол: Слити, 39

Сборная Украины U-19 бесславно завершила отбор к Евро-2025, проиграв во всех трех матчах

Единственный гол в матче забили нидерландцы: соперники организовали контратаку после того, как мы исполнили угловой. Они перехватили мяч и вышли один на один, чем и воспользовались для взятия ворот. В итоге, игра завершилась минимальным поражением Украины.

Несмотря на усилия наших юношей, вырвать хотя бы ничью не удалось. Таким образом, сборная Украины U-19 завершила квалификацию с позором, набрав 0 очков в трех матчах.