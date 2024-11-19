Евро-2025. Первый квалификационный этап, 3-й тур

Нидерланды U-19 – Украина U-19 – 1:0

Гол: Слити, 39

Предыдущие два матча сделали выход в следующий раунд почти невозможным для юношеской сборной Украины. Еще бы – 0 очков после 2 матчей, а на очереди была встреча с главным фаворитом группы. Однако в начале игры Украина не выглядела обреченной. Синчук пробил со штрафного с острого угла, но вратарь забрал мяч в руки. Позже он же пробил в дальний угол, после того, как ворвался в штрафную площадь, но неточно.

Суркис-младший удивляет поведением в лагере сборной Украины – журналист раскрыл подробности

Нидерландцы же моментов имели немного – подопечные Дмитрия Михайленко блокировали попытки соперника, которых было не так и много. Впрочем, на 39-й минуте именно Нидерланды повели в счете. Все началось с углового возле ворот... "оранье". Лень и Коробов после выноса мяча со штрафного помешали друг другу, Урип отдал на ход Слити, который из центра поля бежал по пустой половине поля Украины и легко реализовал выход один на один.

После перерыва Нидерланды провели тройную замену, у Украины же Гусола заменил Пшеничнюк. Однако, это ничем не помогло "сине-желтым", наоборот – нидерландцы захватили мяч под контроль. На поле вышли Кристиан Шевченко и Виктор Цуканов, но особого эффекта это не дало. Нидерландцы не давали возможности создать опасность у собственных ворот (разве что полумомент Синчука). В итоге, игра так и завершилась минимальным поражением Украины.

Таким образом, сборная Украины U-19 с позором завершили квалификацию, набрав 0 очков после трех сыгранных матчей.

Украина опозорилась со Словенией, потерпев 2-е поражение подряд – гол хавбека Удинезе оставил призрачные шансы на Евро-2025