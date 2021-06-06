Генеральную репетицию подопечные Франка де Бура провели против команды Грузии. Следующий матч Нидерланды сыграют уже на Евро-2020 – это будет первый тур группового этапа против сборной Украины на Йохан Кройф Арене в Амстердаме.

Де Бур прокомментировал травму Де Лигта, из-за которой защитник может пропустить матч против Украины

Отчетную игру "Оранье", как и положено хозяевам, начали активнее. Ставка на быстрый гол сработала. Правда, для этого понадобился пенальти. Дурмфис прорвался в чужую штрафную, где его остановили только с нарушением правил. К точке подошел Депай и уверенно переиграл Лорию. Мемфис стал первым игроком, забившим за сборную Нидерландов в четырех матчах подряд, с октября 2013-го. Тогда это удавалось Робину ван Перси.

Через 5 минут Депай вполне мог оформить дубль. Вейналдум выкатил роскошную передачу на дальнюю штангу, а там "десятка" хозяев переводил в ближний угол – Лория в акробатическом прыжке перевел на угловой. Постепенно "Оранье" начали терять инициативу, чем любезно пользовались грузины. На 30-й минуте счет вполне мог стать равным. Никто не прикрыл Гвилию, но тот из пределов штрафной пробил сильно и неточно. Лишь перед самым перерывом чем-то подобным ответил де Йонг.

А вот во втором тайме голландцы заметно прибавили. Ряд замен от Вилли Саньолья не помог Грузии сохранить свежесть – соперник держал уж слишком высокий темп. Поэтому второй гол хозяев стал вполне логичным итогом. Фрэнки де Йонг и Мемфис в два касания разрезали "защиту" и вывели на ударную позицию Ваута Вегхорста. Фактурному форварду оставалось лишь точно замкнуть, с чем он без проблем справился.

Интересно выглядела очная дуэль Депая и Лории. Похоже, грузинский голкипер взял себе за личную цель не позволить Мемфису оформить дубль. После супер-сейва в первом тайма Георгий повторил то же самое в середине второго, потянув мяч из девятки. Позже случилась еще одна такая ситуация. Депай бил низом из-под защитника. Лория среагировал, но на добивании оказался Гравенберх, который буквально с метра добил мяч в сетку.

Ближе к концу матча Нидерланды снова больше сели на собственную половину. Трудно сказать, это был тактический план де Бура, или грузины решили играть более раскованно. В конце концов, гости едва не получили вознаграждение на 81-й минуте. Классный удар получился у Джамбула Джегаури, который заставил встряхнуться перекладину ворот Стекеленбурга. Кстати, опытный голкипер стал третьим самым возрастным футболистом, который играл за сборную Нидерландов (38 лет и 257 дней). Уже против Украины Маартен может выйти на второе место.

Євро-2020: приземлена збірна України, конкуренти сяють іменами, але не грою, темна конячка з Балкан – прев'ю групи C