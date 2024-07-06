Почти без изменений в составе

Турция подходила к поединку с Нидерландами в статусе андердога. В подопечных Винченцо Монтеллы никто не верил. Победу над Австрией в 1/8 финала Евро-2024 хоть и не называли случайной, однако без отскока там не обошлось – а вот "оранье" своим разгромом Румынии откровенно пугали. Казалось, что этот уровень "лунные звезды" уже не потянут.

Учитывая силу соперника, турецкий тренерский штаб принял очевидное решение. Команда продолжила играть по модели предыдущего матча – в схеме 5-4-1 с Гюлером в роли фальшивой девятки. Единственную замену провели в центре обороны, где вместо дисквалифицированного диссидента Демирала вышел Акайдин.

Рональд Куман, в свою очередь, полностью повторил стартовый состав с поединка против румын, хотя эксперты прогнозировали появление Малена на правом фланге атаки. Донниел круто вышел на замену в предыдущей игре, но Бергвейн сохранил доверие коуча.

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Нидерланды провалили первый тайм. Их просто не существовало на поле

"Оранье" до перерыва держали владение на уровне 55%, однако оно конвертировалось только в 4 удара по воротам. Половина прошла с дистанции. Ни один не стал опасным. Суммарная острота атак нидерландцев потянула на 0,22 ожидаемых гола – но даже этот мизерный показатель казался слишком высоким для нидерландцев.

Команда просто не понимала, как взломать блок турок. У подопечных Рональда Кумана почти не было динамики и передач за спину, а особенно не хватало движения между линиями. Симмонс и Депай несколько раз занимали неплохие позиции, но своевременных пасов не получали. Как и футболисты на флангах – Нидерланды очень плохо использовали ширину.

Лучший тайм Турции

Отсутствие остроты со стороны Нидерландов удивило, но еще больше удивило качество обороны "янычар". Такого еще не было – подопечные Винченцо Монтеллы успешно прикрывали все зоны, держали жесткую структуру и успевали реагировать на попытки Депая открываться между линиями. Также хорошо работали страхования на флангах.

Не проваливалась даже опорная зона, к которой возникали огромные вопросы. Некоторые аналитики считали, что с возвращением Чалханоглу защитная мощь сборной Турции уменьшится, но этого не произошло. Надежности также добавляла самоотдача Гюлера – Арда оказывался во всех зонах и помогал подчищать возле собственной штрафной.

Само наличие этих хаотичных опусканий в разные зоны создавало Нидерландам проблемы – Подопечные Рональда Кумана не были готовы к ним. Они просто не могли к ним подстроиться. При этом Гюлер успевал разгонять контратаки.

Турки раз 5-6 выбежали в очень опасные контрвыпады с врывами в штрафную, однако не хватало завершения. Также стоит отметить агрессивные позиции фулбеков – не только Кадиоглу, но и Мюлдюр при розыгрышах занимали высокие позиции, сдваиваясь с вингерами. Даже с Австрией "лунные звезды" не играли так смело.

Эта смелость приносила стандарты, которые стали проблемой для "оранье". Команда Винченцо Монтеллы нанесла три удара после подач со штрафных и угловых. Первый тревожный звоночек прозвучал на 28-й минуте, когда Бардакчи продавил защитника и пробил ногой метров с восьми. По воробьям!

На 35-й же "янычары" заработали угловой. Его розыгрыш был неудачным, но команда выиграла подбор – и это тоже системная история – после чего Гюлер выполнил кросс на дальнюю штангу. На замыкании могли сыграть сразу три турка. Выше всех выпрыгнул центрбек Акайдин, который заменил Демирала. Точный удар головой открыл счет во встрече! 0:1.

Турки могли забивать во второй раз

Отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе сборной Турции. Винченцо Монтелла не стал проводить замен, но его подопечные продолжили гнуть свою линию – и даже стали несколько агрессивнее. Так, на 56-й минуте Гюлер решился на прямой удар со штрафного, однако его мощный удар в левый нижний угол взяла на себя стойка!

Еще через 10 минут дальнобойную пушку разрядил Чалханоглу. Хакан пробил по центру, а Вербрюгген парировал перед собой. Йылдыз был готов добивать, но в последний момент Кенана накрыли. После этого турецкая атака сбавила обороты, вернувшись в игру только в конце встречи.

Куман пошел на упрощение – и не прогадал

Тренерский штаб "оранье" так и не смог решить проблем с продвижением мяча. Да и особых улучшений в других аспектах игры не случилось. Тем не менее, в раздевалке был сделан шаг, который помог спасти матч. Вместо Бергвейна на поле вышел высоченный Вегхорст, а футболисты получили указание искать Ваута кроссами.

Идея довольно неоднозначная, ведь "лунные звезды" очень сильны в верховых дуэлях – как и в контроле зон завершения при подачах и прострелах. Впрочем, другого варианта у нидерландцев не было. Команда начала переводить мяч на фланги и навешивать на столба, а также активнее зарабатывала стандарты.

Довольно долго этот ход не приносил моментов, однако у подопечных Рональда Кумана хотя бы появилась завершающая фаза атак. "Оранье" прорвало только на 69-й минуте, когда суета в штрафной завершилась скидкой на дальний угол вратарской – Вегхорст пробил в касание, а Гюнок парировал.

Дальнейший угловой оказался роковым для Турции. Розыгрыш завершился подачей Депая точно на голову Де Врею – Гюнок не выручил. 1:1! Счет сравнялся.

На 76-й же минуте затяжная позиционная атака нидерландцев завершилась переводом на правый фланг и прострелом Дюмфриса. Дензел катил аж на дальнюю штангу, однако на перехвате никто не сыграл. Гакпо сыграл на замыкании, опередив Кадиоглу на какую-то миллисекунду. Мяч рикошетом от ноги Ферди влетел в сетку – 2:1!

Турция достойно завершила

Винченцо Монтелла вынужден был реагировать. В следующие 15 минут на поле появились вингер Актюркоглу, два форварда (Йокушлу и Тосун) и фулбек Челик. "Лунные звезды" шли ва-банк, бросив все силы в атаку – и они могли сорвать куш!

Паника в штрафной "оранье" на 85-й минуте завершилась ударом Актюркоглу с нескольких метров, однако кто-то сумел сыграть на блокировке. На 2-й компенсированной с минимальной дистанции ворота расстреливал Киличшой, но Вербрюгген парировал ногами. Между этими эпизодами расположился момент с подачей на дальнюю штангу и замыкание во внешнюю сторону сетки.

Турки оказывали бешеное давление. Гакпо мог наказать выходом один на один, но Гюнок прочитал эпизод и спас турок. Впрочем, спастись от поражения "янычарам" не удалось. Финальный свисток зафиксировал волевую победу подопечных Рональда Кумана – Нидерланды выходят в полуфинал Евро-2024, где сыграют против Англии!