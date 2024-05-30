В футболе может наступить новая эра, если нидерландской ассоциации удастся пролоббировать свои идеи.

Футбольная ассоциация Нидерландов сделала предложение ФИФА и ИФАБ (организация, которая отвечает за формирование правил) об изменениях в правилах.

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Генеральный секретарь Гейс де Йонг озвучил пять идей:

1. Введение аутов ногами, а не руками.

2. Разрешение футболисту, исполняющему штрафной, сделать пас самому себе.

3. Неограниченные замены.

4. Чистое игровое время с таймами по 30 минут (таймер будет остановлен каждый раз, когда мяч выходит за пределы поля).

5. Временные удаления (10 или 5 минут) вместо желтых карточек.

ФИФА и ИФАБ сообщили, что ознакомлены с предложениями. В Нидерландах уже тестировали первые два изменения в юношеском футболе. ПСВ в августе примет товарищеский турнир Otten Innovation Cup, на котором испытают весь комплект потенциальных нововведений.