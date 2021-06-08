Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Беек не поможет своей команде на чемпионате Европы.

Хавбек Манчестер Юнайтед попал в финальную заявку "Оранье", но не успевает залечить травму, сообщает официальный сайт KNVB.

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Донни ван де Беек прибыл в расположение национальной команды, но не принимал участия в товарищеских матчах против Шотландии и Грузии. Отмечается, что Франк де Бур решил никого не вызывать на место травмированного исполнителя.

Напомним, что ван де Беек перешел в Манчестер Юнайтед прошлым летом, но не смог стать важным игроком в системе Уле Гуннара Сульшера, сыграв 19 неполных матчей в раках АПЛ, в которых забил гол и отдал ассист.

К слову, Евро-2020 для сборной Нидерландов начнется 13 июня против команды Украины. Также в квартет попали Австрия и Северная Македония.

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