toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Евро-2020
ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Нидерланды определились со спарринг-партнерами перед Евро-2020 – подготовка к Украине будет насыщенной

16:15 92 Читати українською
Нидерланды определились со спарринг-партнерами перед Евро-2020 – подготовка к Украине будет насыщенной
Вирджил ван Дейк / Фото NOS

Национальная команда Нидерландов анонсировала еще две товарищеские игры.

Нидерланды проведут два домашних спарринга непосредственно перед финальной частью Евро-2020 против Греции (28 мая) и Уэльса (6 июня), сообщает официальный сайт местной федерации.

Голи Шевченка і Зеєдорфа, загублений багаж, епопея із гімном: Україна – Нідерланди у Львові, як це було у 1994-му

Ранее, команда уже анонсировала встречи с США (26 марта) и Испанией (29 марта).

Напомним, на Евро-2020 сборная Нидерландов поборется в одной группе с коллективом Андрея Шевченко и национальной командой Австрии.

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

blog_ava
Хачериди признался, что помешало ему стать одним из лучших центральных защитников мира
13:40
506
Теги
Наша Сборная Сборная Украины Товарищеские матчи Нидерланды Нидерланды Греция Греция Уэльс Уэльс Украина Украина Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
2
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук