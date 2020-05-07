Нидерланды определили дату начала нового сезона – болельщиков ждут печальные новости

Сезон 2020/21 в Эредивизи планируют начать 1 сентября. В то же время, фанаты вынуждены будут смотреть матчи исключительно на экранах.

Напомним, Нидерланды стали первой лигой в Европе, соревнования в которой завершились досрочно. Чемпионский титул не достался никому – это возмутило Аякс, который лидировал в турнирной таблице.

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Ожидается, что сезон 2020/21 в Нидерландах стартует 1 сентября – именно до этой даты власти страны запретили проведение массовых мероприятий. А вот болельщики вынуждены повременить с возвращением на трибуны – по словам министра здравоохранения Хьюго де Йонге, поединки со зрителями будут проходить только после изобретения вакцины от коронавируса, сообщает AS.

"Никто не знает, сколько времени займет ее поиск. Конечно, мы надеемся, что это произойдет быстро, но речь может идти даже о годе, а то и более длительном сроке", – сказал чиновник.

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