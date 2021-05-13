Границы между мужским и женским футболом начали стираться в Нидерландах.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) позволил местным любительским клубам заявлять женщин и мужчин в одной команде, сообщает официальный сайт организации.

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Смешанные команды в этой стране разрешались и раньше, но после 18-ти лет ребята были вынуждены переходить в лиги в соответствии к своему полу.

"Опираясь на дух настоящего и результаты исследований, мы больше не видим причин держаться за старое правило. Мы отдаем предпочтение равенству и разнообразию", – сказал глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк ван дер Зее.

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