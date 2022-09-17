Луи ван Гал вызвал 25 футболистов, среди которых 4 вратаря. Именно с этим звеном связаны главные изюминки.

Это дебютный вызов для двух киперов – 28-летнего Андриса Нопперта (Херенвен) и 38-летнего Ремко Пасвеера (Аякс). Вратарь амстердамцев уже поседел, но это не мешает ему качественно выступать на уровне Лиги чемпионов и покорять новые вершины. Третий дебютант сборной Нидерландов – 20-летний хавбек Аякса Кеннет Тейлор, годящийся Пасвееру в сыновья.

Добавим, что "оранжевые" завершат Лигу наций гостевым матчем против Польши (22 сентября) и домашним против Бельгии (25-го). Команда ван Гала с 10 очками возглавляет группу 4 элитного дивизиона.

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