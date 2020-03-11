Нидерланды объявили список игроков на ближайшие спарринги – соперник сборной Украины испытает трех новичков

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выбрал игроков, которые смогут выйти в товарищеских матчах против США и Испании.

Предварительный список состоит из 30-и исполнителей, информирует официальный сайт "оранжевых".

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Среди игроков есть три дебютанта: хавбек Мохамед Ихаттарен из ПСВ, и дуэт с АЗ – защитник Оуэн Вейндал и полузащитник Тен Копмайнерс. Также стоит обратить внимание на голкипера Норвича Тима Крула, который в последний раз получал вызов в 2015 году. Команда Кумана сыграет два спарринга – против США (26 марта) и Испании (29 марта).

Напомним, Нидерланды станут соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

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