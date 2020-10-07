Товарищеские матчи

Австрия – Греция – 2:1

Голы: Грбич, 77, Баумгартнер, 80 – Фортунис, 63

Нидерланды – Мексика – 0:1

Гол: Р. Хименес, 59 (пен.)

Австрия принимала Грецию без Алабы, Забитцера и нескольких других игроков основы. Даже в таком составе хозяева доминировали на протяжении первого тайма, но завершающим ударам не хватало точности. Наказание пришло уже после перерыва – Фортунис вывалился на свидание с голкипером и не простил. Австрия собрала волю в кулак, сумев вырвать даже победу. Грбич и Баумгартнер дважды огорчили греков за три минуты – 2:1.

Де Бур обозначил амбициозные планы сборной Нидерландов

Нидерланды для спарринга пригласили заокеанских гостей из Мексики. Этот поединок проходил по схожему сценарию, первый мяч также состоялся в середине второго тайма. Натан Аке в штрафной схватил Рауля Хименеса за руку, и сам бомбардир мексиканцев реализовал пенальти. Франк де Бур не хотел дебютировать во главе Нидерландов поражением, поэтому бросил в бой тройку свежих игроков. Не помогло – вялое поражение 0:1.

Напомним, что Австрия и Нидерланды являются соперниками сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, но сейчас все три команды должны больше думать о ближайших матчах Лиги наций.

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