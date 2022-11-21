Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил о проблемах со здоровьем у нападающего Барселоны Мемфиса Депая перед первым матчем на Мундиале.

"Потеря Депая для нас будет такой же тяжелой, как для Сенегала травма Садьо Мане, экстраординарного игрока. Когда-то хотел приобрести его в Манчестер Юнайтед, это футболист, который может изменить ход игры. Сенегалу не будет хватать Мане.

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У нас такая же проблема, мы не сможем рассчитывать на нашего лучшего бомбардира и короля ассистов – Мемфиса", – цитирует Ван Гала The National News .

Нападающий пропустил последние 12 поединков Барселоны во всех турнирах именно из-за травмы. Сейчас у него повреждение поверхности бедра. Встреча с Сенегалом состоится сегодня, 21 ноября, в 18:00.