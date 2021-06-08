Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что правительство Нидерландов не позволило пускать болельщиков из стран вне зоны ЕС.

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС.

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Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины пройдут с поддержкой наших болельщиков", – сказал Андрей Павелко в эфире телеканалов Футбол1/2/3.

Напомним, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. В группе C сборная Украины также сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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